Stollen und Sterne: Viele Weihnachtsmärkte in MV eröffnen heute Stand: 27.11.2023 12:04 Uhr Endlich ist es soweit: In Mecklenburg-Vorpommern öffnen die großen Weihnachtsmärkte offiziell ihre Pforten. Bäume und Buden sind geschmückt - Mutzen und Glühwein warten auf Kleine und Große Genießer.

In der Landeshauptstadt wird der Weihnachtsmarkt am Nachmittag feierlich eröffnet. Eine Parade startet um 17 Uhr am Südufer des Schweriner Pfaffenteichs, direkt am Riesenrad. Der Weihnachtsmann persönlich wird sich erstmals auf der Bühne auf dem Marktplatz zeigen. Ein zehn Meter langer Weihnachtsstollen soll angeschnitten werden - die Köstlichkeit wird zugunsten der Lebensmittelausgabe der Petrusgemeinde verkauft. Auch in Rostock, Stralsund und Wismar werden ab dem Nachmittag wieder Krapfen gebacken und Glühwein ausgeschenkt.

Ab 17 Uhr leuchtet in Rostock der Baum

Auf Mecklenburg-Vorpommerns größtem Weihnachtsmarkt in Rostock werden bis zum Heiligen Abend über eine Million Besucher erwartet. Heute soll der dort verantwortliche Weihnachtsmann bis spätestens 17 Uhr alle Lichter angezündet haben. Zunächst empfängt ihn Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger um 15.30 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus. Im Anschluss zündet er entlang der Händler- und Schlemmermeile Kerzen an. Im Anschluss schaltet der Weihnachtsmann schließlich auch die Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Kröpeliner Tor an. Neu sind das Lichtkonzept in der Innenstadt sowie einige Fahrgeschäfte - darunter eine Schaukel, die mit Tempo 120 auf eine maximale Höhe von 50 Metern schwingt.

Eher traditionell oder lieber trubelig?

Auch der Weihnachtsmarkt in Wismar ist ab heute geöffnet - offiziell eröffnet wird er aber erst am kommenden Sonnabend. In Stralsund hatte der Weihnachtsmarkt bereits eine Woche auf - vor dem Totensonntag nannte er sicher allerdings "Wintermarkt". Wie üblich verteilt sich in Stralsund die Stimmung auf die festlich-traditionelle Atmosphäre auf dem Alten Markt und am Rathaus oder aber auf das trubelige Treiben mit Karussells und begeisterten Kindern auf dem Neuen Markt. Morgen geht es dann in Neubrandenburg los, während der Weihnachtsmarkt in Greifswald ab Donnerstag zum Bummeln einlädt. Bereits am Montagmittag schmückten traditionell Kita-Kinder der Hansestadt mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr die Tanne auf dem Marktplatz. Ein Riesenspaß samt Drehleiter-Einsatz.

