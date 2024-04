Stand: 11.04.2024 15:20 Uhr Störungen im Bahnverkehr zwischen Rostock und Berlin

Für alle IC-Züge zwischen Rostock und Berlin entfallen aktuell die Halte in Berlin Gesundbrunnen, Oranienburg, Neustrelitz Hbf und Waren. Außerdem entfallen die Züge des RE5 zwischen Oranienburg und Berlin Südkreuz in beide Richtungen. Grund ist eine Streckensperrung bei Birkenwerder. Dort ist am Mittwoch eine Bahn aus der Spur gesprungen. Die Behebung der Störung soll voraussichtlich am Montagmorgen abgeschlossen sein. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn sind alternative Routen zu den entfallenden Haltestellen zu finden.

