Sternwarte Demmin: Meteorkamera zeichnet Asteroid auf Stand: 21.01.2024 13:57 Uhr Ein kleiner Asteroid ist bei Berlin in die Atmosphäre eingetreten und verglüht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern war die Feuerkugel zu sehen und konnte aufgezeichnet werden.

Dem "Spiegel" zufolge wurde der Asteroid mit dem Namen "2024 BX1" am Sonnabendabend von dem ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky entdeckt, sein Durchmesser werde auf etwa einen Meter geschätzt. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte den "winzigen Asteroiden" kurz zuvor auf X (ehemals Twitter) angekündigt.

Zeiss-Planetarium in Demmin zeichnet den Asteroiden auf

Gegen 1.32 Uhr hat die Meteorkamera des Zeiss-Planetariums mit Sternwarte in der Hansestadt Demmin die imposante Feuerkugel aufgezeichnet. "Sie kam in einem steilen Einflugwinkel in die Erdatmosphäre und könnte westlich von Berlin eingeschlagen sein", so das Planetarium auf Facebook. Nach Berechnungen der US-Weltraumbehörde NASA ist er bei Nennhausen im Kreis Havelland niedergegangen. Ob der Asteroid auch gefunden wird, ist bisher unklar.

