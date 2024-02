Stand: 21.02.2024 11:02 Uhr Sternberg: Einbrecher unter Drogen auf frischer Tat ertappt

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch einen Mann festgenommen, der in eine Spielothek in Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen war. Die durch einen ausgelösten Alarm auf den Plan gerufenen Beamten bemerkten ein offenes Fenster und Geräusche aus dem Inneren. Sie durchsuchten das Gebäude und entdeckten den 33-jährigen Einbrecher, der sich hinter einem Regal versteckte. Außerdem fanden die Polizisten das Diebesgut - einen Beutel mit Bargeld und 26 Schachteln Zigaretten. Der Täter stand eigenen Angaben nach unter Drogen, habe Stunden zuvor Amphetamine konsumiert. Weil sich sein Gesundheitszustand während der Festnahme verschlechtert habe, sei er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Er muss sich nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und - weil er offensichtlich mit dem Auto zu seinem Beutezug aufgebrochen war - wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim