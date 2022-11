Stand: 04.11.2022 14:41 Uhr Die Staumelder-Funktion in der NDR MV App

Mit einem Update wurde das Verkehrsangebot der NDR MV App erweitert: Durch verschiedene, nach persönlichem Bedarf einsetzbare Filter und eine Umkreis-Suche können sich Nutzer den Verkehr so darstellen lassen, wie es Ihnen am sinnvollsten erscheint. Die eigene Position kann auf der Karte angezeigt werden und es gibt einen Stau-Melde-Button. Außerdem in der neuen Version: Event- und Konzert-Termine können direkt als Eintrag in den eigenen Smartphone-Kalender übernommen werden.

Stau-Melde-Button nutzen - so geht´s!

Um eine Staumeldung über den Stau-Melde-Button abzusetzen, gehen Sie in das Menü der NDR MV App und wählen den Menüpunkt "Verkehr". Über das Listensymbol am unteren rechten Bildschirmrand gelangen Sie zum Stau-Melde-Button "Ich stehe im Stau!". Um den Stau zu melden, müssen Sie eine Freischaltung Ihres Standorts erlauben. Ihre Meldung wird nach Betätigung des Buttons in der Verkehrszentrale bearbeitet.

