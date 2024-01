Start der Grünen Woche in Berlin: MV zeigt regionale Stärken Stand: 19.01.2024 06:43 Uhr Heute startet die 88. Grüne Woche in den Berliner Messehallen am Funkturm. Auch Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich auf der internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.

In Berlin startet am Vormittag die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau - die Grüne Woche. Der Nordosten hat erneut eine eigene Halle. Wie im Vorjahr zeigen sich dort rund 60 Aussteller aus allen Regionen des Landes. Die Grüne Woche hat laut Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) eine große Bedeutung für die Ernährungsbranche - in Mecklenburg-Vorpommern einer der wichtigsten Industriezweige mit mehr als 65.000 Beschäftigten.

Kleine Unternehmen zeigen regionale Stärken

Viele der Teilnehmenden aus Mecklenburg-Vorpommern sind kleine Unternehmen, die Lebens- und Genussmittel produzieren: etwa Salami mit Wildfleisch aus den Wäldern des Landes, Apfelsaft von Streuobstwiesen auf Schloss Rattay oder Hanfeis aus Neubrandenburg. Neu dabei ist unter anderem ein Startup-Unternehmen aus Greifswald, das Kartoffel-Fertigprodukte mit sehr wenig Kohlenhydraten anbietet. Die Aussteller erhoffen sich viele Gespräche mit Besuchern, die ihre Spezialitäten probieren können. Auch Hotels, Tourismusverbände und Landkreise werben für sich auf der Grünen Woche. Ihr Ziel ist es vor allem, Urlauber in die Region zu locken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.01.2024 | 06:30 Uhr