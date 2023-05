Sportliche Sensationen beim 101. Bergringrennen in Teterow Stand: 28.05.2023 13:58 Uhr In Teterow startete am Pfingstsonntag zum 101. Mal das traditionelle Bergringrennen. Der Brite Paul Cooper gewann sowohl das Rennen um das Grüne Band als auch den Bergringpokal. Die Deutsche Maria Franke setzte sich im Speedcross-Pokal durch.

Die Veranstalter sind zufrieden mit dem 101. Bergringrennen in Teterow: 6.500 Zuschauer und zwei sportliche Sensationen: Zum einen gibt es einen doppelten Sieger: Paul Cooper. Der Brite konnte das Rennen um das Grüne Band für sich entscheiden und zusätzlich den Bergringpokal gewinnen. Weil es sein dritter Sieg in Folge war, geht der Pokal den Veranstaltern zufolge nun dauerhaft in seinen Besitz über. Zum anderen konnte konnte sich im Speedcross-Pokal die Deutsche Maria Franke durchsetzen. Sie hatte sich als einzige Frau für den Wettkampf qualifiziert.

Etwa 90 Fahrer aus sechs Nationen wurden am Pfingst-Wochenende zum 101. Teterower Bergringrennen erwartet. Am Sonntag gingen die Fahrer bei insgesamt 20 Rennen an den Start. Ein besonderer Höhepunkt ist die Königsklasse bis 500 Kubikzentimeter. Den Abschluss bildete dann das Rennen um den Bergringpokal. Mit Wilson Dean Bradley ist zum ersten Mal seit 57 Jahren wieder ein Neuseeländer beim Teterower Bergringrennen an den Start gegangen.

Auerhahnpokal abgesagt

Am Samstag starten traditionell die ersten Rennen mit dem Ausfahren um den Auerhahnpokal. Die Rennen sind allerdings kurzfristig abgesagt worden, nachdem eine Mehrheit der Fahrer sich dafür ausgesprochen hatte. Die Strecke sei nicht mehr befahrbar gewesen.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 27.05.2023 | 19:30 Uhr