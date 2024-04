Stand: 09.04.2024 06:19 Uhr Sperrungen auf A20 und A24

Auf der A20 Richtung Lübeck ist von heute an die Anschlusstelle Kröpelin gesperrt. Dort soll die Asphaltdecke erneuert werden. Die Bauarbeiten und damit auch die Sperrung sind bis zum 26. Juni geplant. Auch auf der A24 müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Betroffen ist die Strecke zwischen Wittenburg und Hagenow. In Richtung Berlin wird die Autobahn am Dienstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr gesperrt. Die Gegenrichtung, also Richtung Hamburg, wird zwischen Hagenow und Wittenburg am Mittwoch gesperrt, ebenfalls zwischen 9 Uhr bis 15 Uhr. Hintergrund sind nach Angaben der Autobahn GmbH dringende Bauarbeiten.

