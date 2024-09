Sonne und Trockenheit: Maisernte früher als geplant Stand: 03.09.2024 14:08 Uhr Die Maisernte beginnt für gewöhnlich erst Mitte September. In diesem Jahr haben Sonne und Trockenheit allerdings dafür gesorgt, dass die Landwirte ihre Ernte früher einholen müssen.

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Ernte der nächsten Feldfrüchte begonnen. Ein Getreide muss in diesem Jahr besonders früh geerntet werden: der Mais. Die sonnigen und trockenen Tage der letzten Wochen haben beim Mais für eine besonders frühe Reife gesorgt. Dadurch muss das Getreide in diesem Jahr schon Anfang September geerntet werden, statt wie gewöhnlich erst Mitte September.

Mais für Biogasanlagen

Auch Landwirt Heinz Pristaff muss seinen Mais zirka zwei Wochen früher ernten als sonst. "Der Kolben ist jetzt so weit, das sieht man. Wenn ich jetzt hier aufbreche, die Kolben, die einzelnen Körner, die Milchreife ist fast raus. Aber der Kolben ist noch nicht zu reif, ideal zum Dreschen jetzt!" 100 Hektar Mais hat der Landwirt aus Spitzkuhn bei Röbel im Frühjahr bestellt. Die Ernte daraus hat er schon an einen Biogasanlagen-Betreiber verkauft. Früher hat Pristaff den Mais an seine Kühe verfüttert. Das aber lohne sich für ihn nicht mehr. Um die Maisernte nun rechtzeitig abzuschließen, muss der Landwirt gut 25 Hektar pro Tag häkseln. Denn wenn Mais bei Hitze länger steht, wird er trocken und das mindert die Silagefähigkeit.

