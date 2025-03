Shopping, Blumen, Kulinarik: Ostseemesse beginnt in Rostock Stand: 05.03.2025 05:38 Uhr Zur 33. Auflage der Ostseemesse werden von heute bis Sonntag Zehntausende Besucher auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock erwartet.

Dort präsentieren rund 210 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und dem Ausland Lebensmittel und zahlreiche andere Produkte. Das Angebot reicht von Haushaltsartikeln über Geräte für Hof und Garten, von Textilien bis hin zu Nahrungs- und Genussmitteln. Handwerklich gefertigte Produkte gibt es auch am Gemeinschaftsstand der Marketingsgesellschaft des Landes MV, darunter: Gin-Tonic-Eis, Backwaren, Schokoladen, Käse und Wildspezialitäten.

Für verschiedene Branchen gilt die Ostseemesse in ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte als wichtige Leistungsschau. In einer Show-Küche soll täglich gekocht werden, auf einer Bühne sorgen Künstler an den fünf Tagen unter anderem mit Live-Musik und Tanz für Unterhaltung. Für Messe-Chef Andreas Markgraf ist die Live-Präsentation neuer Produkte direkt vor Ort nach wie vor unersetzlich: "Man kann eben nicht alles im Internet kaufen. Und man kann gerade im Internet das nicht suchen, was man noch nicht kennt. Auf so einer Messe entdeckt man eben viele Sachen neu."

Die Trends im Beet stehen im Mittelpunkt

Publikumsmagnet der Verbrauchermesse dürfte die Blumenschau sein. Auf etwa 1.000 Quadratmetern veranschaulichen mehr als 10.000 Blütenpflanzen und Stauden das diesjährige Motto "Unter und über Wasser". Für maritimes Flair sorgen dabei auch Originalteile aus der Schifffahrt und ein Segelboot. 2024 lockte die fünftägige Ostseemesse gut 45.000 Besucher an. Das war laut Veranstalter die höchste Besucherzahl seit dem Umzug der Veranstaltung in die Hansemesse im Jahr 2002.

Der Mittwoch ist traditionell eintrittsfrei. Am Donnerstag und Freitag kostet die Tageskarte fünf Euro, am Samstag und Sonntag jeweils neun Euro. Kinder unter 13 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Ostseemesse wird von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin präsentiert.

Weitere Informationen 2 Min Ostseemesse: Ein Hauch von Frankreich in Rostock Die Blumenschau läuft unter dem Motto "Bonjour Frankreich" ein. Bei über 200 Ausstellern gibt es viel zu entdecken. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock