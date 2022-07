Segeln, Sport und Spaß: Warnemünder Woche eröffnet Stand: 02.07.2022 11:28 Uhr Die 84. Warnemünder Woche hat am Sonnabend begonnen. Bis kommende Woche Sonntag gibt es neben zahlreichen sportlichen, auch viele kulturelle Höhepunkte.

Der "Niege Ümgang" mit rund 2.000 Akteuren - teils in historischen Kostümen - eröffnete das maritime Volksfest am Sonnabendvormittag. Nach Corona-bedingtem Totalausfall 2020 und abgespeckter Variante 2021, bietet die Warnemünder Woche dieses Mal wieder ein Programm wie in der Vor-Corona-Zeit: nämlich ohne Auflagen.

Hunderte Teilnehmer bei Segelveranstaltungen

Auf der Ostsee sind etwa 900 Segler aus 20 Nationen aktiv. Höhepunkte sind die Weltmeisterschaft der H-Boote, zwei Europacups und zwei Deutsche Meisterschaften. Nach zweijähriger Pause werden auch die Beach-Handball-Tage wieder ausgetragen. Am ersten Wochenende treten rund 30 Mannschaften mit knapp 400 Spielern gegeneinander an. Krönender Abschluss der neuntägigen Veranstaltung soll das Drachenboot-Festival auf dem südlichen Teil des Alten Stroms werden, das ebenfalls zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfinden kann.

Bummelmeile wieder in gewohnter Größe

Das Bühnenprogramm sei zwar noch nicht so vielfältig wie 2019, dafür hätten die Flaniermeilen auf der Promenade und am Alten Strom die alte Größe, teilten die Veranstalter mit. Vor der Pandemie seien bei gutem Wetter bis zu 700.000 Besucher gekommen. Der NDR ist wieder Partner der Warnemünder Woche: Beim NDR 1 Radio MV Nachmittag im Kurhausgarten stehen heute Studierende der HMT-Pop-Abteilung mit Moderator Ralf Markert auf der Bühne.

