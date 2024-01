Seehafen Rostock: Umschlagrekord vom Vorjahr übertroffen Stand: 19.01.2024 13:54 Uhr Der Rostocker Überseehafen hat das Rekordergebnis von 2022 noch einmal übertroffen. Laut Geschäftsführung gingen 2023 30,9 Millionen Tonnen über die Kaikanten - ein Plus von 6,5 Prozent. Das beste Ergebnis in der mehr als 60-jährigen Geschichte des Hafens.

Nach Auskunft des Rostocker Hafen- und Seemannsamtes wurden in den anderen Rostocker Häfen wie dem Fracht- und Fischereihafen sowie Chemiehafen im Jahr 2023 weitere 1,3 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Somit gingen in der Hafenstadt Rostock im Jahr 2023 insgesamt 32,2 Millionen Tonnen über die Kaikanten.

Anläufe der Kreuzfahrtschiffe soll sich weiter erhöhen

Konjunkturbedingte Rückgänge im Fähr- und RO/RO-Geschäft sowie erntebedingt auch bei Getreide konnten laut Geschäftsführung durch starken Zuwachs beim Stückgut-Umschlag sowie bei Flüssiggütern - allen voran Öl für die Raffinerie PCK Schwedt - mehr als wettgemacht werden.



Zuwächse gab es demnach auch bei Passagieren im Fährverkehr nach Skandinavien, bei der Beförderung von Eisenbahnwaggons, im neuen Umschlagsegment Automobile und im Bereich Kreuzschifffahrt. In diesem Jahr soll sich die Zahl der Anläufe der schwimmenden Hotels noch einmal auf mehr als 145 erhöhen.

2024 sind Investitionen von 50 Millionen Euro geplant

Im Jahr 2023 wurden 20 Millionen Euro in die Infrastruktur des Überseehafens investiert. In diesem Jahr plant Rostock Port Investitionen von über 50 Millionen Euro in die Infrastruktur und Beteiligungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Hafens.

