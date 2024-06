"Sea-Ranger": Die ersten Auszubildenden sind fertig Stand: 24.06.2024 13:10 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die ersten elf Fischer eine Zusatzqualifikation zum Fachwirt für Fischerei und Meeresumwelt absolviert. Sie haben am Montag in Wismar die Abschlussurkunden erhalten, wie das Schweriner Agrarministerium mitteilt.

Die Zusatzqualifikation solle den Fischern helfen, künftig als sogenannte Sea-Ranger im Küstenmeer tätig zu werden und damit ihre Einkommensmöglichkeiten zu verbessern, hieß es. Hierbei handele es sich um eine Initiative des Berufsstandes der Küstenfischer in MV. Das Land unterstütze die Fortbildung der Fischer mit mehr als 100.000 Euro aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds.

Analog zum Wald: Sea-Ranger so genannte "Förster der Meere"

Die Absolventen könnten künftig unterstützend tätig werden bei Forschungsprojekten, in der Umweltbildung sowie der Information und Begleitung von Touristen, hieß es. Für Tätigkeiten der Fischer als Praxispartner kämen verschiedene öffentliche und private Träger in Frage, die regelmäßig Aufgaben im Küstenmeer zu erledigen haben. Um solche Aufträge zu akquirieren, zu organisieren und abzurechnen, sei eigens ein Verein gegründet worden. Federführend agiere hier die Fischereigenossenschaft aus Wismar. Derzeit gibt es in der Küstenfischerei MV 154 Betriebe im Haupterwerb und 134 Betriebe im Nebenerwerb.

