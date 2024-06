Stand: 07.06.2024 15:00 Uhr Schwerin: Zwölfjähriger droht vor Schule mit Messer

In Schwerin ist die Polizei zu einem Einsatz an einer Schule gerufen worden. Ein zwölfjähriger Junge aus der Ukraine hat nach NDR Informationen auf dem Schulweg vor dem Weststadt-Campus nach einem Streit ein Messer bedrohlich vor sich gehalten haben. Noch bevor die Polizei eintraf, hätten Lehrkräfte dem Jungen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, das Messer abgenommen, so die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand. Der Zwölfjährige kam vorsorglich in eine Klinik.

