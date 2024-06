Stand: 13.06.2024 06:00 Uhr Schwerin: Zwei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Schwerin sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Laut Polizei war im Arbeitszimmer im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen, warum ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte die 66- und 71-jährigen Bewohner über den Balkon ins Freie retten. Der Schaden liegt bei 50.000 Euro. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

