Stand: 12.05.2023 14:04 Uhr Schwerin: Volltrunkener Autofahrer fährt gegen Auto

Ein offenbar völlig betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in der Werdervorstadt in Schwerin gegen ein parkendes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten machten einen Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen, der erst nach mehrmaligen Versuchen gelang. Das Ergebnis: 3,17 Promille. Der Führerschein des Schweriners wurde einkassiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2023 | 14:00 Uhr