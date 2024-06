Stand: 17.06.2024 18:44 Uhr Schwerin: Volleyball-Coach Koslowski erfüllt sich Olympia-Traum

Volleyball-Trainer Felix Koslowski hat mit der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft auf den letzten Drücker das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Der Coach vom deutschen Vizemeister SSC Palmberg Schwerin qualifizierte sich mit dem Oranje-Team dank insgesamt sieben Erfolgen in der Gruppenphase der Volleyball Nations League. Entscheidend war im Vergleich mit Kanada um den letzten von insgesamt zwölf Startplätzen der 3:0-Erfolg über Südkorea am Sonntag in Japan. Koslowski war überglücklich und bezeichnete die Olympia-Teilnahme als "Lebensziel".

