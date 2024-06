Stand: 15.06.2024 16:49 Uhr Schwerin: Unbekannte brechen 16 Autos in Innenstadt auf

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in der Schweriner Innenstadt 16 Autos aufgebrochen. In den Stadtteilen Feldstadt, Schelfstadt und Paulsstadt wurde dabei meist eine Seitenscheibe zerstört und der Innenraum durchwühlt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. In mehreren Fällen entwendeten die oder der Täter Gegenstände. Der Sachschaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

