In der Schweriner Stadtbibliothek ist eine sogenannte Technothek eingeweiht worden. Es gibt dort Technik-Bausätze, Mikroskope und Technik-Spielzeug zum Ausleihen oder um es vor Ort zu nutzen. Die Ausstattung kostete insgesamt etwa 180.000 Euro. Mehr als die Hälfte davon hat der Bund dazugegeben, den Rest zahlt der Verein Deutscher Ingenieure. Die erste Technothek in Mecklenburg-Vorpommern wurde 2019 in Güstrow eingerichtet. Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen in den kommenden Monaten 13 weitere eröffnet werden.

