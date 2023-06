Stand: 14.06.2023 15:37 Uhr Schwerin: Schüler bei Unfall im Chemieunterricht verletzt

In Schwerin hat es in einer Schule in der Werkstraße einen Unfall mit einer Chemikalie gegeben. Mehrere Schülerinnen und Schüler hätten Atemwegsreizungen davongetragen, meldet die Polizei. Mehrere Schüler werden medizinisch betreut. Zu schweren Verletzungen sei es nach Polizeiangaben aber nicht gekommen.

