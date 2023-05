Stand: 31.05.2023 16:57 Uhr Schwerin: Milchbauern protestieren vor Landtag

In Schwerin haben heute Milchbauern vor dem Landtag Mecklenburg-Vorpommerns demonstriert. Sie badeten in Milch - als Symbol dafür, dass sie die Versäumnisse der Politik ausbaden müssten. Sie schlossen sich damit einer bundesweiten Aktion an, die der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter initiiert hatte. Dem Verband zufolge erlaube es der aktuelle Milchpreis den Bauern gerade so noch, ihre Produktionskosten zu decken. Zugleich sei zu viel Milch auf dem Markt. Deswegen fordert der Verband unter anderem eine EU-weite Reduzierung der Milchmenge im Umlauf.

