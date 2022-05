Schwerin: Lkw stößt mit Kran zusammen - Kranfahrer schwer verletzt Stand: 30.05.2022 15:55 Uhr In Schwerin sind an einer Kreuzung im Industriegebiet Göhrerer Tannen ein Lkw und ein Kran zusammengestoßen. Dabei wurde nach Informationen von NDR 1 Radio MV der Kranfahrer in seiner Kabine eingeklemmt.

Nach Angaben der Polizei erlitt der Kranfahrer bei dem Unfall am frühen Nachmittag schwere Verletzungen am Bein und am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehr als 50 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

