Schwerin: Jäger protestieren gegen neues Jagdgesetz

Stand: 10.01.2024 10:47 Uhr

Etwa 1.000 Jäger haben am Mittwochmorgen vor dem Landtag in Schwerin gegen die geplanten Änderungen am Jagdgesetz Mecklenburg-Vorpommerns demonstriert. Im Zentrum der Kritik steht die Aufhebung der Abschussobergrenzen für Rot- und Damwild.