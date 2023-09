Stand: 19.09.2023 16:20 Uhr Schwerin: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Vergewaltigung

Das Amtsgericht Schwerin hat Haftbefehl gegen einen 19-jährigen türkischstämmigen Mann erlassen. Er soll am frühen Sonntagmorgen eine 17-jährige Deutsche gegen ihren Willen in einem Auto zum Geschlechtsverkehr gezwungen und sie dabei auch bedroht haben. Die beiden hatten sich zuvor in einer Schweriner Diskothek kennengelernt. Die Polizei hatten Spuren gesichert und Zeugen befragt. Der Mann war daraufhin am Montag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden.

