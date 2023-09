Stand: 20.09.2023 11:48 Uhr Schwerin: Dynamo Schwerin trennt sich von Trainer Gütschow

Torsten Gütschow ist nicht mehr Trainer des Fußball-Oberligisten SG Dynamo Schwerin. Der Verein stellte den früheren DDR-Nationalspieler und -Torschützenkönig nach nur zweieinhalb Monaten Amtszeit frei. Man sei gemeinsam zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Vereins. Der 61-Jährige hatte sein Traineramt bei den Schwerinern im Juli angetreten. Seine Mannschaft kassierte in den ersten sechs Spielen fünf Niederlagen und steht in der NOFV-Oberliga Nord auf dem letzten Tabellenplatz. Zuvor war Gütschow als Trainer unter anderem beim Bremer SV, Budissa Bautzen und bei der TSG Neustrelitz tätig.

