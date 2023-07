Stand: 02.07.2023 10:51 Uhr Schwerin: Conrad-Ekhof-Preis an Tänzer Benjamin Wilson verliehen

Der Tänzer Benjamin Wilson ist von der Gesellschaft der Theaterfreunde Schwerin mit dem diesjährigen Conrad-Ekhof-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Der Australier gehört seit 2022 fest zum Ensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Derzeit ist er unter anderem in "Nacht ohne Morgen" sowie "Der kleine Prinz" zu erleben. Die Theaterfreunde verleihen den Conrad-Ekhof-Preis seit mittlerweile 25 Jahren. Er erinnert an den renommierten Schauspieler Conrad Ekhof (1720 - 1778), der 1753 in Schwerin die erste deutsche Schauspielschule gründete, von der wichtige Impulse für das deutsche Theaterwesen ausgingen.

