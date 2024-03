Stand: 15.03.2024 08:42 Uhr Schwerin: Brand in Pizzeria - rund 300.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Schweriner Pizzeria hat am Donnerstag einen Schaden von rund 300.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 9 Uhr in dem Betrieb in der Straße Zum Bahnhof aus. Die Rauchentwicklung war groß - offenbar war es zu einem Schwelbrand mit großflächiger Verrußung im Innenraum gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.03.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin