Stand: 13.09.2023 13:36 Uhr Schwerin: Angestellte aus dem Einzelhandel in MV demonstrieren

In Schwerin haben rund 150 Angestellte aus dem Einzelhandel für mehr Lohn und Anerkennung demonstriert. Aufgerufen zur Demo hatte die Gewerkschaft ver.di. Bereits seit gestern wird im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern gestreikt. Drei Busse mit Mitarbeitern von Kaufland und Ikea kamen extra aus Rostock nach Schwerin, um mit den Arbeitnehmern von örtlichen Penny- und Rewe-Märkten zu demonstrieren. Bei Ver.di sei man bereit, die Streiks bis ins Weihnachtsgeschäft auszudehnen, heißt es. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 2,50 Euro pro Stunde und einen festen Stundenlohn von mindestens 13,50 Euro in allen Betrieben. Neue Tarifverhandlungen beginnen am Donnerstag. Gestreikt wird dann nicht mehr.

