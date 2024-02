Schwaberow: 52-Jähriger stirbt durch Brand in Einfamilienhaus

Stand: 28.02.2024 06:12 Uhr

In Schwaberow bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in den frühen Morgenstunden der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden eine leblose Person.