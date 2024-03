Schuss bei Kontrolle: Polizist schießt auf Auto in Ludwigslust Stand: 05.03.2024 16:20 Uhr Während einer Verkehrskontrolle in Ludwigslust hat ein Polizist seine Waffe gezogen. Warum sich ein Schuss löste, muss noch geklärt werden.

Während einer Kontrolle hat eine Kugel aus einer Polizeipistole den stehenden Wagen eines Autofahrers getroffen. Wie es am Dienstag dazu kommen konnte, werde noch untersucht, so die zuständige Polizeiinspektion. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Zuvor hatte die Streife den 40-Jährigen verfolgt und gestoppt. Laut erster Erkenntnisse, so hieß es, will einer der Polizisten in der Hand des gestoppten Fahrers ein Messer gesehen haben, als er sich der Fahrertür näherte. Vermutlich habe der Beamte dann "aufgrund der bedrohlichen Situation" seine Waffe gezogen.

Fahrer war mit 140 km/h geflüchtet

Ermittler sicherten an dem beschädigten Auto Spuren, die Dienstwaffe des Polizisten wurde sichergestellt. Nach Angaben der Polizei hatte die Streife nicht ohne Grund die Verfolgung des 40-Jährigen aufgenommen. Sie wollten ihnbei einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen. Der Fahrer habe das Stopp-Signal ignoriert und sei mit bis zu 140 km/h davon gefahren. Die Flucht innerhalb des Stadtgebiets sei jedoch schnell beendet worden. Erste Tests ergaben nach Angaben der Polizei, dass der Mann Drogen genommen und Alkohol getrunken hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.03.2024 | 12:40 Uhr