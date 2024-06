Schule und Bildung: Lehrkraft 3.0 - Wege aus der Überlastung Stand: 27.06.2024 11:00 Uhr Den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern fehlt Personal, Lehrerinnen und Lehrer sind überlastet. Die Schulen des Landes suchen selbst nach kreativen Lösungen.

von Ramon Gerwien

Der aktuelle Bildungsbericht zeigt: Schulen in Deutschland arbeiten am Anschlag. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Lehrerinnen und Lehrer überlastet, doch viele helfen sich selbst. Wie genau, darüber sprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge MV im Fokus: "Lehrkraft 3.0 - Wege aus der Überlastung".

Teamarbeit statt Einzelkämpfer an Schule in Laage

An vielen heimischen Schreibtischen von Lehrerinnen und Lehrer brennt die Lampe noch bis in die späten Abendstunden. Eine Studie des Instituts für Präventivmedizin der Universität Rostock zeigt: Jede dritte Lehrkraft sitzt auch nach 21 Uhr noch an Stundenvorbereitungen. Allein. Das will der Recknitz-Campus in Laage (Landkreis Rostock) ändern: "Wir gehen weg vom Lehrer als Einzelkämpfer, der alle Stunden alleine plant. Bei uns gibt es die sogenannte Kooperative Arbeitszeit", sagt Thomas Beutling, stellvertretender Schulleiter am Recknitz-Campus. Wie die funktioniert, das ist Teil der neuen Folge MV im Fokus.

Künstliche Intelligenz ersetzt Rotstift bei Korrekturen

Im Podcast richten Reporter Ramon Gerwien aus dem Ostseestudio Rostock und Moderatorin Annette Ewen den Blick in die Zukunft. Die liegt am Laager Recknitz-Campus nicht in weiter Ferne: Einige Lehrerinnen und Lehrer lassen sich schon heute von künstlicher Intelligenz helfen. "Die kann Aufsätze von Schülerinnen und Schüler korrigieren, aber es läuft noch nicht alles perfekt", sagt Thomas Beutling. Welche Probleme, aber auch Chancen KI mit sich bringt, das ist ein Thema im Podcast.

Digitale Physiklehrer und moderne Lehrerzimmer

Wir waren nicht nur in Laage, sondern an vielen Schulen des Landes unterwegs: darunter Dettmannsdorf (Vorpommern-Rügen), Waren (Mecklenburgische Seenplatte) oder auch Rostock. Was ein digitaler Physiklehrer ist, wie das Lehrerzimmer von morgen aussehen könnte, wie hilfreich Seiteneinsteiger sind und wie der Lehrkräftemangel im Land überhaupt entstehen konnte: Diese und weitere Fragen beantwortet die neue Folge MV im Fokus "Lehrkraft 3.0 - Wege aus der Überlastung" - zu hören in der ARD Audiothek, auf ndr.de/mv oder in der kostenlosen NDR MV App.

