Sanierung der A20: Bauarbeiten höhe Lübeck-Süd und Lüdersdorf

Pendler müssen auf der A20 zwischen Lübeck-Süd und Lüdersdorf in dieser Woche mit Einschränkungen rechnen. Dort haben gestern Bauarbeiten begonnen. Es geht um Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung des Autobahnabschnitts. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von zweieinhalb Kilometern in beiden Richtungen einen neuen Belag bekommen. Angefangen wurde mit der Sanierung schon im vergangenen Jahr, so die Sprecherin der Autobahn GmbH Nord. Nun sollen verbliebene Lücken geschlossen werden - am Montag wurde mit dem Teilabschnitt zwischen den Anschlusstellen Lübeck-Süd und Lüdersdorf in Nordwestmecklenburg begonnen. Dadurch kann es dort zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg