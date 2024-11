Landesweite Sammelaktion für Kriegsgräber startet in Stralsund Stand: 04.11.2024 08:07 Uhr Der offizielle Startschuss für die landesweite Sammelaktion fällt traditionell in Stralsund. In Schwerin wird zeitgleich eine Ausstellung zur Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eröffnet.

Die landesweite Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) beginnt heute auch offiziell. Bis zum 24. November bitten engagierte Bürger, Schüler, Soldaten und Reservisten um Spenden für den Erhalt der Kriegsgräber beider Weltkriege. Außerdem wird mit den Spenden die historische und politische Bildungsarbeit des VDK unterstützt. Die Auftaktveranstaltung der Straßensammlung in Stralsund findet am Montag auf dem Alten Markt statt.

Ausstellung in Schwerin zur Arbeit des Volksbundes

Zeitgleich wird ab Montag die Ausstellung "Gemeinsam für den Frieden. Kriegsgräberstätten als europäische Lernorte" des VDK in Schwerin gezeigt. Bis zum 9. November gibt die Schau in der Marienplatz-Galerie auf 24 Bannern Einblick in das Engagement des gemeinnützigen Vereins. Der VDK betreut im Auftrag der Bundesregierung die deutschen Kriegsgräber im Ausland. Er ist weltweit der einzige Verein, der diese staatliche Aufgabe weitgehend aus Beiträgen und Spenden erfüllt. Gepflegt und betreut werden fast drei Millionen Gräber von Kriegstoten in 46 Staaten Europas und Nordafrikas.

Weitere Informationen Neumark in Polen: 100 exhumierte Kriegsopfer eingebettet Dabei handelt es sich um deutsche Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs im heutigen Polen ums Leben gekommen sind. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.11.2024 | 09:30 Uhr