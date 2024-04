Saisonstart in MV: Tourismusbranche zufrieden mit dem Ostergeschäft Stand: 01.04.2024 18:29 Uhr Trüber Karfreitag, Sonne am Sonnabend und Sonntag, Wolken am Ostermontag - bei wechselhaftem Wetter ist der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern in die Saison 2024 gestartet.

Rund 300.000 Gäste und damit mehr als die erwarteten 250.000 erholten sich zwischen Ostseeküste und Seenplatte. Das teilte der Landestourismusverband am Montag mit. Sprecherin Katrin Hackbart sprach von einem "schönen Saisonstart". Die Branche sei zufrieden. Die Kurverwaltung im Ostseebad Binz meldete nach ihren Worten eine Auslastung zwischen 70 und 90 Prozent in Hotels. Im Ostseebad Ahrenshoop waren demnach mehr als 60 Prozent der Quartiere belegt.

Zahlreiche Veranstaltungen

Osterfeuer an Stränden und Seen, Märkte oder das traditionelle Fischländer Strandgalopprennen in Wustrow lockten viele Besucher in den Nordosten. Auf dem Walderlebnispfad Dargun in der Mecklenburgischen Seenplatte suchten laut Verband rund 10.000 Einheimische und Gäste nach versteckten Ostereiern.

Einstimmung auf Vineta-Festspiele

Das Stralsunder Ozeaneum, das wegen eines Cyberangriffs vor rund zwei Wochen nur gegen Barzahlung Eintritt gewähren konnte, zählte rund 5.000 Besucher an den Osterfeiertagen. Am Strand von Zinnowitz auf Usedom stimmten Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne Anklam bei ihrem Osterspektakel die zahlreichen Zuschauer traditionell auf die diesjährigen Vineta-Festspiele im Sommer ein.

Touristen geben weniger Geld aus

Doch es gibt auch einen Wermutstropfen, der sich bereits zuvor abgezeichnet hat. Laut einer Umfrage des Tourismusverbandes gaben 30 Prozent der Unternehmen der Branche an, dass ihre Gäste weniger im Vergleich zum Vorjahr ausgeben. Gründe dafür seien die Inflation sowie weltweite Krisen, sagt der Tourismusbeauftragte des Landes, Tobias Woitendorf.

