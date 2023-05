Stand: 17.05.2023 15:00 Uhr SSC Palmberg Schwerin verpflichtet Linda Bock vom Dresdner SC

Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin verstärkt sich für die kommenden zwei Spielzeiten mit Linda Bock vom Dresdner SC. Die 22-Jährige könne sowohl als Außenangreiferin als auch als Libera eingesetzt werden, teilte der Verein am Mittwoch mit. "Linda hat in den letzten Jahren in der Bundesliga gezeigt, dass sie wirklich universell einsetzbar ist", erklärte SSC-Trainer Felix Koslowski. "In Schwerin und vor dieser Kulisse zu spielen, war für mich immer schon ein Traum! In dieser Halle mit lautstarken Fans, Spiele und hoffentlich bald Titel zu gewinnen, reizt mich total", so Bock.

