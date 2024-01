SPD und Linke wollen Christian Frenzel als Bürgerbeauftragten in MV Stand: 18.01.2024 10:14 Uhr Der ehemalige Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, soll neuer Bürgerbeauftragter in Mecklenburg-Vorpommern werden. Die Fraktionen von SPD und Linke haben ihn für das Amt vorgeschlagen.

Er soll Anwalt der Bürger sein: Der Jurist und Sozialdemokrat Frenzel, der bisher Richter am Oberlandesgericht in Rostock ist, folgt auf Matthias Crone, der nach zwölf Jahren in Schwerin Ende Februar in den Ruhestand geht. Das Vorschlagsrecht für den Posten hat die SPD-Fraktion. Fraktionschef Julian Barlen sagte, Frenzel sei ein Kandidat, der überzeuge.

"Weiß, wie Verwaltung tickt"

Er wisse, wie Verwaltung tickt und habe mit seiner langjährigen Erfahrung ein Standing bei den Behörden. Frenzel sagte, er habe große Lust, die Aufgabe auszufüllen. Der bisherige Bürgerbeauftragte, Matthias Crone, habe mit seinem Team Maßstäbe gesetzt. Frenzel will sich jetzt allen Fraktionen des Landtag vorstellen, er hoffe auf einen breiten Rückhalt. Der 61-Jährige Frenzel soll in der nächsten Woche im Landtag gewählt werden, seine Amtszeit dauert dann sechs Jahre.

