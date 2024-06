Stand: 30.06.2024 13:00 Uhr Rügen: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Am Sonnabendnachmittag ist ein 60-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Insel Rügen gestürzt. Der Mann war auf der Landstraße in Richtung Sagard unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, heißt es von der Polizei. Der Motorradfahrer stürzte in einen Straßengraben und überschlug sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.06.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen