Stand: 22.03.2024 17:37 Uhr Rügen: Auto kracht in Tankstelle - 60.000 Euro Schaden

Ein 73-Jähriger ist am Freitag nach dem Tanken ungebremst in die Front einer Tankstelle in Bergen auf Rügen gefahren. Dabei wurde seine Beifahrerin leicht verletzt - ebenso wie ein 57 Jahre alter Kunde hinter der Scheibe der Tankstelle. Laut Polizei trug der Unfallverursacher eine Beinprothese. Es werde nun ermittelt, ob diese der Grund für den Crash sein könne. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.03.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen