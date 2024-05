Stand: 03.05.2024 07:02 Uhr Rügen: Gemeinde Binz stellt Antrag gegen LNG-Terminal

Gut anderthalb Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme des umstrittenen LNG-Terminals auf Rügen geht die Gemeinde Binz juristisch dagegen vor. Er hat beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig deswegen einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. Die Gemeinde sorgt sich demnach um die Sicherheit von Einwohnern und Touristen. Von der LNG-Anlage im Hafen Sassnitz-Mukran gehe ein hohes Sicherheitsrisiko aus, so der Anwalt der Gemeinde Ostseebad Binz, Reiner Geulen. Er will nach eigenen Angaben mit weiteren Anträgen in der kommenden Woche den sofortigen Betriebsstopp erreichen. Zuvor waren Umweltverbände mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Pipeline gescheitert.

