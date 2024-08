Rügen: Cabriofahrer fährt mutmaßlich bewusst 13-Jährigen an Stand: 15.08.2024 11:13 Uhr Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der mit seinem Cabrio in Prora auf Rügen einen 13-Jährigen angefahren haben soll. Der Fahrer flüchtete nach der Tat, der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend ist es laut Polizei in Prora auf Rügen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Die Schilderung lässt allerdings eher auf einen bewussten Angriff als ein Versehen schließen: Ein Unbekannter soll mit seinem Auto auf einen 13-jährigen Deutschen zugerast sein und ihn frontal erfasst haben. Zuvor soll der Junge den Fahrer provoziert haben.

Autofahrer nach Kollision geflüchtet

Wie die Polizei berichtet, kommt der 13-Jährige aus Bremen und befand sich aktuell im Rahmen einer Klassenfahrt auf Rügen. Gemeinsam mit sechs Klassenkameraden soll er sich am Abend gegen 21 Uhr an der Proraer Straße aufgehalten haben, als ein Mann mit seinem Cabrio in Richtung Binz an der Gruppe vorbeifuhr. Nach jetzigem Erkenntnisstand habe der Achtklässler den Autofahrer mit einer Geste provoziert. Daraufhin soll der Mann gewendet haben und mit erheblicher Geschwindigkeit auf den Jungen zugefahren sein. Nach Aussage mehrerer Zeugen sei der Fahrer dabei noch mit einer bewussten Lenkbewegung auf den Jungen zugesteuert. Das Cabrio sei dann frontal mit ihm zusammengestoßen, wodurch der Schüler mehrere Meter weit auf eine Grünfläche geschleudert und schwer verletzt wurde. Danach soll der mutmaßliche Angreifer davongefahren sein.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zunächst behandelten Notfallsanitäter, die mit einem Rettungswagen gekommen waren, den Jungen. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Gegen den unbekannten Fahrer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Fahrerflucht ermittelt. Dabei bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Bei dem Cabrio soll es sich um einen silbernen oder grauen BMW handeln, der Fahrer zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und ein Basecap sowie ein langes Oberteil, eine Weste und eine beige Hose getragen haben. Das Auto sei höchstwahrscheinlich im Bereich der Frontscheibe und der Motorhaube beschädigt. Die Ermittler suchen den Fahrer, aber auch Zeugen.

