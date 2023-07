Stand: 31.07.2023 06:32 Uhr Rügen: Betrunkener Autofahrer stößt mit Hirsch zusammen

Auf Rügen ist ein alkoholiserter Autofahrer Sonntagabend mit einem Hirsch zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Der 40-jährige Deutsche war nach Polizeiangaben von Mukran kommend in Richtung B96 unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang überquerte dann ein Hirsch die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer. Ein Test ergab, dass er mit 1,23 Promille am Steuer gesessen hatte. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

