Stand: 14.04.2024 15:34 Uhr Rudern: Deutschlandachter holt Bronze beim Weltcup-Auftakt

Hannes Ocik von der Schweriner Rudergesellschaft und Max John vom ORC Rostock haben beim Weltcup-Auftakt im italienischen Varese mit dem Deutschlandachter Bronze geholt. Das Flaggschiff des deutschen Ruderverbandes musste sich nur Weltmeister Großbritannien und den Niederlanden geschlagen geben. Bereits in zwei Wochen gibt es bei der Europameisterschaft in Ungarn das nächste Rennen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris.

