Rostocker "Trauerschwindler": Erneute Durchsuchungen der Polizei Stand: 30.08.2023 05:00 Uhr Kriminalisten haben im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen gegen einen 49-jährigen Bestatter erneut im Landkreis Rostock Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

In Möllen bei Krakow am See stellten Ermittler am Dienstag mehrere Kartons mit relevanten Dokumenten sicher, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Mehr als 40 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Durchsuchung im August

Bereits am 2. August hatte es im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den 49-Jährigen Durchsuchungen gegeben - in Rostock, Bentwisch, Teterow sowie Plau am See. Auch dabei stellten die Fahnder laut Polizei umfangreiche Beweise sicher.

Mann zu Haftstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Rostock hatte den als "Trauerschwindler" bekannt gewordenen Mann im Mai wegen Betruges zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte laut Gericht Liebesbeziehungen zu mehreren Frauen unterhalten und dabei deren emotionale Notlagen nach Trauerfällen ausgenutzt. Der 49-Jährige ist derzeit auf freiem Fuß, weil das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger hatte Revision eingelegt.

Der Prozess hatte aufgrund der ARD-Dokumentation "Der Trauerschwindler" bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

