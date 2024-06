Stand: 29.06.2024 07:18 Uhr Rostock: Vermutlich erneut Auto in Brand gesetzt

Am Freitagabend stand in Rostock Lichtenhagen ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug rechtzeitig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein technisches Versagen als Brandursache ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

