Stand: 22.02.2024 12:57 Uhr Rostock: Unfall mit Wildschweinen auf der A19

Eine Wildschweinrotte, die auf die A19 gelaufen ist, hat am Donnerstagmorgen für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei konnte ein 60-jähriger Fahrer in Richtung Rostock Überseehafen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hinter der Ausfahrt Rostock Nord kam es zum Zusammenstoß mit den Tieren. Der Fahrer kam leicht verletzt in eine Klinik, sein Fahrzeug musste geborgen werden. Drei Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle.

