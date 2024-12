Rostock: "Trauerschwindler" muss mit langer Haftstrafe rechnen Stand: 09.12.2024 07:57 Uhr In einem Berufungsverfahren am Landgericht Rostock soll heute das Urteil gegen einen ehemaligen Bestatter verkündet werden. Er hatte gestanden, drei Frauen um insgesamt 200.000 Euro betrogen zu haben.

Ein früherer Bestatter muss heute vor dem Landgericht Rostock mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Der Angeklagte aus dem Landkreis Rostock hatte gestanden, zwischen 2016 und 2018 drei Frauen um insgesamt 200.000 Euro betrogen zu haben. Zwei von ihnen hatte er als Kundinnen seines Bestattungs-Unternehmens kennengelernt. In einer Fernseh-Dokumentation war er deshalb auch als "Trauerschwindler" bekannt geworden.

Emotionale Notlage ausgenutzt

Der schon lange insolvente Angeklagte spielte sich, so das Geständnis, gegenüber den Frauen als zahlungsfähiger Geschäftsmann auf. Als er ihnen von kurzfristigen finanziellen Engpässen berichtete, waren sie bereit, ihm auszuhelfen. Ihr Geld sahen sie nur zu geringen Teilen wieder. Der 50-Jährige unterhielt intime Beziehungen mit den Frauen und nutzte laut Anklage der Staatsanwaltschaft zumindest in zwei Fällen deren emotionale Notlage aus, in der sie sich nach den Trauerfällen in ihren Familien befanden.

Verständigung zwischen den Juristen

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Rostock den mehrfach vorbestraften Unternehmer wegen gewerbsmäßigen Betruges im Mai 2023 zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Dagegen hatte er Berufung eingelegt, über die das Landgericht nun zu entscheiden hat. Eine Verständigung zwischen den Richtern, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigerin sieht ein Strafmaß von etwa fünfeinhalb Jahren vor.

Urteil fasst zwei Berufungsverfahren zusammen

Im selben Prozess entscheidet die Strafkammer auch über eine zweite Verurteilung, gegen die der Ex-Bestatter ebenfalls Berufung eingelegt hatte. Wegen verschiedener Betrügereien verhängte das Amtsgericht Rostock gegen ihn zwei Jahre und acht Monate Haft. Die Strafen aus beiden Berufungsverfahren werden am Ende zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst.

