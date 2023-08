Stand: 08.08.2023 06:05 Uhr Rostock: Tankschiff der Marine wird auf Kiel gelegt

In der Rostocker Neptun-Werft wird am Dienstag das erste von zwei neuen Tankschiffen für die Deutsche Marine auf Kiel gelegt. Das 173 Meter lange Schiff der Klasse 707 wird für die Kraftstoffversorgung auf hoher See eingesetzt. Die Flottentanker bekommen jeweils eine 42-köpfige Stammbesatzung, die aber um 23 Personen aufgestockt werden kann. Sie können zwei Schiffe parallel betanken - je eins an jeder Seite. Der Marine sollen die Versorger ab 2025 zur Verfügung stehen.

