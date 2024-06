Stand: 05.06.2024 08:50 Uhr Rostock: Suche nach vermisstem 90-Jährigen mit Hubschrauber

Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurde am späten Dienstagabend in Rostock eine vermisste Person gesucht. Der über der Innenstadt kreisende Helikopter war von vielen Rostockern gehört worden. Vermisst wurde ein 90-Jähriger, der aus einem Pflegeheim verschwunden war. Auch ein Fährtenhund kam bei der Suche zum Einsatz. Der Vermisste meldete sich gegen Mitternacht selbständig in der Notaufnahme des Südstadt-Klinikums. Er war unverletzt und konnte zurück ins Pflegeheim gebracht werden.

