Rostock: Straßenbahn entgleist nach Unfall mit Lkw Stand: 28.03.2024 10:35 Uhr In Rostock ist eine Straßenbahn nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw entgleist. Nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) waren die Fahrzeuge am Morgen im Stadtteil Lütten Klein zusammengestoßen.

Am Donnerstagmorgen ist in Rostock eine Straßenbahn nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw entgleist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Lkw-Fahrer an einer Kreuzung auf der Warnow-Allee eine rote Ampel überfahren haben. Durch den Zusammenprall sprangen mehrere Waggons aus den Gleisen und auch einige Teile der Bahn wurden auf- oder abgerissen. Die 58-jährige Fahrerin der Bahn kam mit leichten Verletzungen und einem Schock in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.

Ausfälle im Nahverkehr im Stadtteil Lütten Klein

Für die Untersuchungen zum Unfallhergang und das Wieder-Aufsetzen der Bahn auf die Gleise wurde der Straßenbahnbetrieb in Lütten Klein eingestellt. Diese Einschränkungen im Nahverkehr werden laut Angaben der RSAG bis Mittag andauern. Ein Kran kann zur Bergung der Bahn aufgrund der Oberleitungen nicht genutzt werden, stattdessen soll ein hydraulisches System zum Einsatz kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.03.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock