Stand: 27.04.2023 13:13 Uhr Rostock: Stadtwerke senken ab Juli Energiepreise

Kunden der Stadtwerke Rostock dürfen sich freuen: Der Anbieter will ab Juli seine Energiepreise senken. Der Grund: Laut Ute Römer, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Rostock, seien an den Energiemärkten Anzeichen für eine Entspannung erkennbar. Damit kämen die Stadtwerke ihrem Versprechen nach, die entstandenen Kostenvorteile schnellstmöglich an die Kunden weiterzugeben, so Römer weiter. Erdgas soll im Sommer je nach Tarif bis zu 34 Prozent günstiger werden, Strom rund 24 Prozent.

